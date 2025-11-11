Лидер меньшинства Шумер под огнем критики из-за «бунта» однопартийцев

Лидер меньшинства в Сенате США, демократ Чак Шумер, оказался под серьезным давлением со стороны однопартийцев, которые требуют его отставки. Причиной стал недавний прорыв в голосовании по законопроекту о возобновлении работы правительства на фоне шатдауна, который был продвинут голосами восьми демократов, нарушивших общую партийную линию. Критики возлагают на Шумера ответственность за провал партийной дисциплины, сообщает издание The Guardian.
Политический кризис в Демократической партии разразился после того, как восемь сенаторов-демократов проголосовали за продвижение законопроекта, направленного на прекращение приостановки работы правительства. Этот законопроект не включал ключевое требование демократов — продление налоговых льгот, связанных с программой медицинского страхования Obamacare.
Сам Чак Шумер демонстративно воздержался от голосования по спорному документу, однако это не спасло его от жесткой критики. Многие члены партии считают, что именно неэффективное лидерство Шумера привело к тому, что группа сенаторов нарушила партийную дисциплину, фактически поддержав позицию оппонентов.
Критика быстро переросла в публичные призывы к смене руководства. Одним из первых выступил конгрессмен Ро Ханна, представляющий Кремниевую долину в Калифорнии.
«Сенатор Шумер больше не эффективен и должен быть заменен», — заявил конгрессмен Ро Ханна, представляющий регион Кремниевой долины в Калифорнии.
К этому мнению присоединился и его коллега из Палаты представителей, Марк Левин, также представляющий Калифорнию. Он подчеркнул, что Шумер не справляется с требованиями текущего политического момента.
В своей публикации он отметил, что «Чак Шумер не соответствует текущему моменту, и демократам в сенате было бы разумно отказаться от его лидерства».
Ситуация ставит под вопрос способность Шумера эффективно руководить фракцией в условиях острой политической борьбы и необходимости сохранять единство по ключевым вопросам.
Чак Шумер является лидером Демократической партии в Сенате с 2017 года, сначала в качестве лидера меньшинства, а затем, после получения демократами большинства, в качестве лидера большинства (в зависимости от периода, о котором идет речь в контексте шатдауна).
Кризис разразился на фоне очередного противостояния между партиями по вопросу финансирования правительства, которое привело к частичному или полному шатдауну (приостановке работы федеральных учреждений). Для демократов продление налоговых льгот по Obamacare является принципиальным вопросом, и отказ от этого требования в обмен на возобновление работы правительства рассматривается как серьезное политическое поражение.
Публичные призывы к отставке лидера Сената являются крайне редким явлением в американской политике и свидетельствуют о глубоком расколе внутри Демократической партии по поводу стратегии противостояния республиканцам.