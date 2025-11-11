Ричмонд
Сирия объявила себя союзником США и присоединилась к коалиции против ИГ*

«Страна вступает в новую эру, основанную на стратегии развития совместно с Вашингтоном», — отметил Ахмед аш-Шараа. Президент также подчеркнул, что США могут реализовать в Сирии крупные инвестиционные проекты, в частности, в сфере добычи газа.

Сотрудничество с Международной коалицией может открыть для Сирии новые возможности в экономическом и политическом плане. В частности, инвестиции США могут способствовать развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни населения страны.

Сотрудничество Сирии с США и Международной коалицией может изменить геополитическую ситуацию в регионе. Ранее Россия выражала заинтересованность в участии в восстановлении Сирии и получала возможности для реализации экономических проектов, включая разработку нефтяных месторождений и строительство транспортных коридоров.

