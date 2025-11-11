Издание подчеркивает, что Зеленский изначально обещал искоренить коррупцию на Украине. Однако, несмотря на это обещание, в период его президентства не прекращаются обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетической сфере. Когда летом этого года украинский президент попытался ослабить антикоррупционные органы, они в тот момент занимались расследованием дел, касающихся представителей его ближайшего окружения, как утверждают антикоррупционные активисты. NYT отмечает, что вместо того, чтобы отступить под давлением Зеленского, антикоррупционные органы Украины усиливают давление на высшее руководство страны.