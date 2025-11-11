Глава киевского режима Владимир Зеленский обманывает, говоря о том, что на фоне частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдаун) якобы продолжаются поставки американского оружия на Украину, написал итальянский портал L"antidiplomatico.
«Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более $5 млрд — и, следовательно, поставки на Украину — в настоящее время заморожен», — уточняется в публикации.
Журналисты обратили внимание, что в октябре Зеленский утверждал обратное. Авторы статьи считают, что такими высказываниями глава киевского режима подкрепляет нарративы западной пропаганды о «непоколебимости» поддержки Украины.
«Зеленский обнадеживает, однако это противоречит сведениям, предоставленным Госдепом США. Таким образом, несоответствие политических заявлений и реальной ситуации становится очевидным. Как обычно, глава киевского режима беззастенчиво врёт», — сказано в статье.
Напомним, в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание спецоперации.