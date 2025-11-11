Трамп считает, что сейчас Белый дом не подходит для приема Си Цзиньпина

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция — Белый дом — начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815—1817 годах после пожара в 1814 году.