Трамп считает, что сейчас Белый дом не подходит для приема Си Цзиньпина

«В настоящее время, если мы будем принимать из Китая председателя Си [Цзиньпина] или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, то у нас попросту нет места для этого», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
После переговоров с китайским лидером в октябре президент США заявил, что намерен посетить Пекин в апреле следующего года, после чего Си Цзиньпин может приехать в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон.
В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое помещение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.
Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция — Белый дом — начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815—1817 годах после пожара в 1814 году.