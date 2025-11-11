Михаил Котюков проверил готовность территорий к зиме

Напомним, в Боготольском, Шарыповском, Большемуртинско-Сухобузимском и Канском муниципальных округах установили станции очистки воды. В посёлке Шушенское создали передвижную аварийно-ремонтную мастерскую на базе приобретённого в этом году автомобиля ГАЗон Next. Кроме краевых программ, в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Ермаковское и Норильске реконструируют объекты питьевого водоснабжения.