Михаил Котюков проверил готовность территорий к зиме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков обсудил ход подготовки территорий к зиме.

Источник: Правительство Красноярского края

По информации министерства строительства и ЖКХ региона, отопительный сезон стартовал вовремя во всех муниципальных образованиях.

К зиме 2025−2026 годов отремонтировано 1286 котельных, 4,8 тыс. км теплосетей, 9,7 тыс. км водопровода, 3,8 тыс. км сетей водоотведения и более 14,5 тыс. многоквартирных домов. Особое внимание уделили подготовке и ремонту водозаборных и водоочистных сооружений, канализационных и насосных станций, а также водонапорных башен.

Глава края поручил энергетикам подготовить необходимые ресурсы и сформировать аварийные бригады, чтобы оперативно устранять сбои в случае возникновения нештатных ситуаций.

Напомним, в Боготольском, Шарыповском, Большемуртинско-Сухобузимском и Канском муниципальных округах установили станции очистки воды. В посёлке Шушенское создали передвижную аварийно-ремонтную мастерскую на базе приобретённого в этом году автомобиля ГАЗон Next. Кроме краевых программ, в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Ермаковское и Норильске реконструируют объекты питьевого водоснабжения.

Специалисты заменили более 63 км инженерных сетей, приобретена специализированная техника, проведен ремонт свыше 3,2 тыс. км электросетей и 430 трансформаторов. Помимо выделения средств муниципалитетам на неотложный ремонт коммунальной инфраструктуры и замену оборудования в этом году для них закупили 90 дизельных генераторов. Большая часть резервных источников снабжения электроэнергией уже на местах.

В рамках северного завоза в арктические поселки доставлено более 200 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Это 99,8% от общего объема ТЭР.

При этом наблюдаются некоторые сложности с созданием нормативного запаса угля в котельных ряда территорий. Губернатор поручил министерству строительства и ЖКХ края обеспечить постоянный мониторинг реального наличия топлива на предприятиях.

Михаил Котюков резюмировал: «Сейчас нам нужно удерживать стабильную ситуацию, не допускать возникновения аварий и отключений. Необходим еженедельный срез по наличию ресурсов у всех организаций, которые включены в систему теплоснабжения, наличию контрактов на поставку топлива и состоянию платежной дисциплины по ним».