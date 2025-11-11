Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он рассказал о тратах Вашингтона на Киев. По словам американского лидера, США прекратили финансировать Украину. С недавнего времени Вашингтон зарабатывает на НАТО, а не тратит на Киев.
Дональд Трамп подчеркнул, что все поставки оружия осуществляются при участии стран альянса. Соединенные Штаты продают НАТО необходимое боевое снаряжение, а затем альянс сам распоряжается им.
«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — поделился президент США.
Глава государства уточнил, что Вашингтон прилично потратился на Украину. Он назвал общую сумму ущерба. Американский лидер оценил траты США на Киев в 350 миллиардов долларов. Он отметил, что это вооружение было передано Украине при экс-президенте США Джо Байдене.
Президент США также отметил, что киевский кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Дональд Трамп указал на свою заслугу в решении этого вопроса. Он вновь подчеркнул, что никакого конфликта бы якобы не случилось, если бы он был президентом во время правления Джо Байдена. Однако, добавил американский лидер, теперь ситуация находится под контролем.
Дональд Трамп также анонсировал снижение давления на Индию, если страна сократит объемы приобретаемой у Москвы нефти. Он пообещал ослабить санкции «в какой-то момент». Президент США не назвал конкретных дат и процента, на который понизятся пошлины. При этом, по словам американского лидера, скоро Вашингтон введет новые меры в отношении ряда других государств. Он не уточнил, о каких странах идет речь.
Американский лидер, помимо прочего, высказался о партнерах Соединенных Штатов. По его мнению, далеко не все «союзники» Вашингтона учитывают интересы обеих сторон. Дональд Трамп заявил, что многие из партнеров США — не друзья. Глава государства объяснил, что «союзники» пытаются извлечь выгоду из сделок с Вашингтоном. Речь о торговых соглашениях. Однако Дональд Трамп, опять же, не привел конкретные примеры. Ясно, что президента разозлили попытки «союзников» нажиться на США.