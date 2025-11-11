Трамп подтвердил, что США больше не тратят деньги на Украину: Вашингтон зарабатывает на НАТО

Президент США также отметил, что киевский кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Дональд Трамп указал на свою заслугу в решении этого вопроса. Он вновь подчеркнул, что никакого конфликта бы якобы не случилось, если бы он был президентом во время правления Джо Байдена. Однако, добавил американский лидер, теперь ситуация находится под контролем.