Ранее сообщалось, что Тимур Миндич, которого украинские медиа называют «кошельком» Владимира Зеленского, покинул страну за несколько часов до обысков. Украинские источники уточняли, что следственные действия проводит НАБУ, а также что проверки проходили у министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По словам депутата Ярослава Железняка, эти обыски связаны с делом о масштабной коррупции в энергетическом секторе. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что в окружении Зеленского наблюдается паника на фоне расследования в отношении Миндича. Он отметил, что бизнесмен входит в число спонсоров украинского лидера, а действия НАБУ могут вызвать дальнейшие внутренние конфликты в Киеве.