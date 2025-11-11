Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Правоторина оценила новый бальный зал Трампа в золоте в Белом доме

В помещении много позолоченных объектов, настенных канделябров и несколько картин. Агент по недвижимости оценила убранство нового зала.

Источник: Аргументы и факты

Агент по недвижимости Алина Правоторина, комментируя aif.ru убранство нового бального зала в Белом доме, назвала интерьер «скромным».

Ранее Трамп показал главный вход в новый бальный зал в Белом доме. Работы планируется завершить до окончания президентского срока Трампа до января 2029 года.

На снимке — помещение, оформленное в кремовых и бежевых тонах, с позолотой, антикварными канделябрами и несколькими большими картинами. Проход в зал в центре закрыт тяжелыми шторами золотого цвета.

«В целом скромный цельный интерьер. Лично я заменила бы только гардины. Но это уже вкусовщина», — сказала Правоторина.

Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за такое расточительство и назвали строящийся бальный зал уродливым.

«Пока миллионы американцев остаются бездомными, голодными… Трамп строит свой бальный зал стоимостью несколько сотен миллионов долларов», — пишут в соцсети X*.

«Покрыть Белый дом золотом и построить новый бальный зал. Но при этом людям не хватает денег на еду. Империя может рухнуть из-за таких вещей», — отметил пользователь Zoe.

«Выпускной в спортзале моей школы выглядел лучше, чем этот дешевый, уродливый бальный зал, который построил Трамп. Он действительно изуродовал Белый дом», — написала Glenda.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.