Эксперт Правоторина оценила новый бальный зал Трампа в золоте в Белом доме

Агент по недвижимости Алина Правоторина, комментируя aif.ru убранство нового бального зала в Белом доме, назвала интерьер «скромным».
Ранее Трамп показал главный вход в новый бальный зал в Белом доме. Работы планируется завершить до окончания президентского срока Трампа до января 2029 года.
На снимке — помещение, оформленное в кремовых и бежевых тонах, с позолотой, антикварными канделябрами и несколькими большими картинами. Проход в зал в центре закрыт тяжелыми шторами золотого цвета.
«В целом скромный цельный интерьер. Лично я заменила бы только гардины. Но это уже вкусовщина», — сказала Правоторина.
Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за такое расточительство и назвали строящийся бальный зал уродливым.
«Пока миллионы американцев остаются бездомными, голодными… Трамп строит свой бальный зал стоимостью несколько сотен миллионов долларов», — пишут в соцсети X*.
«Покрыть Белый дом золотом и построить новый бальный зал. Но при этом людям не хватает денег на еду. Империя может рухнуть из-за таких вещей», — отметил пользователь Zoe.
«Выпускной в спортзале моей школы выглядел лучше, чем этот дешевый, уродливый бальный зал, который построил Трамп. Он действительно изуродовал Белый дом», — написала Glenda.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.