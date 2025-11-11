Объяснено, что обыски у соратников Зеленского усилили кризис власти

Украинские СМИ сообщили, что после обысков НАБУ у близкого соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича власть столкнулась с новой угрозой. Расследование связано с крупной коррупционной схемой в энергетической сфере и, по мнению журналистов, стало тревожным сигналом для самого украинского лидера.
В публикациях отмечается, что дело Миндича и других фигурантов вывело политическое противостояние в стране на новый уровень. Оно стало частью кампании против Зеленского, а обыски в его окружении серьёзно ударили по репутации главы государства.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о действиях НАБУ у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным СМИ, обыски у Галущенко и Миндича проходят в рамках одного дела.
НАБУ также опубликовало фото сумок, наполненных валютой, изъятой в ходе спецоперации. Однако источник и сумма изъятых денег не раскрываются.
