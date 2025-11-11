Трамп пожаловался, что в Белом доме не получится достойно принять Си Цзиньпина

Американский лидер Дональд Трамп пожаловался на плохую приспособленность Белого дома для проведения крупных мероприятий и приёмов для политических фигур мирового значения.
«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — сказал Трамп, его слова приводит Fox News.
Напомним, в августе рабочие по указанию Трампа начали сносить часть Восточного крыла Белого дома, чтобы пристроить к резиденции американских президентов гигантский бальный зал. Позже Трамп в своих публичных выступлениях неоднократно подчёркивал, что он является специалистом по строительству грандиозных бальных залов.
Ранее сообщалось, что после своей инаугурации президент США Дональд Трамп обновил интерьер Овального зала, украсив его множеством предметов золотого цвета. Политик заявил, что за свой счёт украсил интерьер 24-каратным золотом.