Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пожаловался, что в Белом доме не получится достойно принять Си Цзиньпина

Президент США заявил, что Белый дом не приспособлен для проведения крупных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп пожаловался на плохую приспособленность Белого дома для проведения крупных мероприятий и приёмов для политических фигур мирового значения.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — сказал Трамп, его слова приводит Fox News.

Напомним, в августе рабочие по указанию Трампа начали сносить часть Восточного крыла Белого дома, чтобы пристроить к резиденции американских президентов гигантский бальный зал. Позже Трамп в своих публичных выступлениях неоднократно подчёркивал, что он является специалистом по строительству грандиозных бальных залов.

Ранее сообщалось, что после своей инаугурации президент США Дональд Трамп обновил интерьер Овального зала, украсив его множеством предметов золотого цвета. Политик заявил, что за свой счёт украсил интерьер 24-каратным золотом.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше