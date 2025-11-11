Официальный Дублин, следуя плану Еврокомиссии, согласился на конфискацию российских активов для финансирования украинской армии. Несмотря на официальные оговорки Ирландии о её участии исключительно в «нелетальной» помощи, это решение было продиктовано квазисолидарностью с антироссийскими силами в Европе. При этом, по словам Филатова, ирландское руководство отдаёт себе отчёт в авантюрности этого шага, который несёт в себе серьёзные финансовые, юридические и репутационно-политические риски.