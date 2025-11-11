Трамп заявил о работе над законом, который исключает шатдаун

Республиканская партия США работает над законопроектом, который в будущем больше не позволит останавливать работу федерального правительства (шатдаун), заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы пытаемся внести законопроект, (в соответствии с которым наступления шатдауна — прим. ред.) больше не произойдет. Нельзя просто так остановить работу правительства», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства действует в США с 1 октября. Нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории страны. По длительности он побил рекорд 2018−2019 годов.
В начале октября американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что шатдаун угрожает национальной безопасности США и подрывает позиции страны в мире.