Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о работе над законом, который исключает шатдаун

Президент США подчеркнул, что останавливать работу правительства просто так нельзя.

Источник: Аргументы и факты

Республиканская партия США работает над законопроектом, который в будущем больше не позволит останавливать работу федерального правительства (шатдаун), заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы пытаемся внести законопроект, (в соответствии с которым наступления шатдауна — прим. ред.) больше не произойдет. Нельзя просто так остановить работу правительства», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства действует в США с 1 октября. Нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории страны. По длительности он побил рекорд 2018−2019 годов.

В начале октября американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что шатдаун угрожает национальной безопасности США и подрывает позиции страны в мире.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше