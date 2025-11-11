Трамп заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что значительная часть союзников Вашингтона на самом деле не может считаться его друзьями.
По его словам, эти государства получают чрезмерные экономические преимущества от торговли с Соединёнными Штатами, зачастую превышающие выгоду, которую извлекал Китай.
Трамп подчеркнул, что подобная ситуация складывалась годами, когда союзники пользовались уступками со стороны США, не предлагая взамен равноправного партнёрства. По мнению бывшего президента, Вашингтон должен пересмотреть торговую политику и добиваться более справедливых условий во внешнеэкономических отношениях.
Ранее Трамп снизил пошлины на импорт китайских товаров. США также решили приостановить на один год меры против судостроительной отрасли Китая.