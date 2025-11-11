В РФ собрались жестче наказывать родителей, плохо исполняющих свои обязанности

В пояснительной записке к поправкам упоминается статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ: в 2024 году зарегистрировано 36,7 тысячи судебных споров, связанных с воспитанием детей. В 2023 году таких дел было 35,6 тысячи, а в 2022 году — 32,2 тысячи. Правительство призвало Нину Останину доработать пояснительную записку и добавить в нее статистику, которая отражает рост числа правонарушителей, в том числе лиц, совершивших повторный проступок по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ.