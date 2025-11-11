Если европейцы и НАТО вступят в переговоры с Москвой, тогда конфликт на Украине может закончиться «уже завтра», заявил посол России в Индии Денис Алипов во время дискуссии в Нью-Дели о книге «Тысячелетняя война: Россия и Запад». Об этом сообщает Press Trust of India.