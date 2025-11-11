Посол России назвал условие завершения конфликта на Украине «уже завтра»

По его словам, «антироссийский крестовый поход» Европы стал «главным препятствием» на пути к достижению мира на Украине.
Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту в скором времени. В начале ноября он заверил, что сделает это в течение «пары месяцев». Основным препятствием для урегулирования президент называл то, что Россия «просто пока не хочет останавливаться».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия по-прежнему открыта для урегулирования политико-дипломатическими средствами.