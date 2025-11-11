Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России назвал условие завершения конфликта на Украине «уже завтра»

Если европейцы и НАТО вступят в переговоры с Москвой, тогда конфликт на Украине может закончиться «уже завтра», заявил посол России в Индии Денис Алипов во время дискуссии в Нью-Дели о книге «Тысячелетняя война: Россия и Запад». Об этом сообщает Press Trust of India.

Источник: РБК

По его словам, «антироссийский крестовый поход» Европы стал «главным препятствием» на пути к достижению мира на Украине.

Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту в скором времени. В начале ноября он заверил, что сделает это в течение «пары месяцев». Основным препятствием для урегулирования президент называл то, что Россия «просто пока не хочет останавливаться».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия по-прежнему открыта для урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше