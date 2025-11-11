Ричмонд
Небензя: в США не понимают главного в украинском кризисе

Дипломат отметил, что американская сторона воспринимает происходящее слишком поверхностно.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на стремление к завершению украинского кризиса, не до конца осознаёт его истинную глубину, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, американская сторона воспринимает происходящее слишком поверхностно, не учитывая сложный исторический и политический контекст ситуации.

Небензя подчеркнул, что корни конфликта уходят гораздо дальше текущих событий, и без понимания этих глубинных причин невозможно добиться реального урегулирования. По мнению дипломата, Вашингтон зачастую упрощает картину происходящего, рассматривая её исключительно через призму своих внешнеполитических интересов.

«Все-таки американская администрация нынешняя при всем искреннем желании увидеть завершение конфликта, она не понимает, может быть, главного, — что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», — отметил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что прочный мира на Украине может быть обеспечен, если все заинтересованные стороны будут учитывать новые территориальные реалии.

