Фицо: Передача замороженных активов РФ Киеву затянет конфликт ещё на два года

Передача Киеву замороженных активов РФ приведёт к эскалации конфликта и затянет его минимум на два года. Об этом предупредил глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Премьер-министр коснулся этой темы в интервью изданию The European Conservative. Фицо подчеркнул, что передача Украине 140 миллиардов евро будет фактически спонсировать военные расходы Киева. Политик также сказал, что Словакия «не будет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе» по изъятию российских активов и передаче их Украине.
Против изъятия активов РФ выступает не только Словакия. Так, Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться изъять замороженные активы России, которые принадлежат Москве на законных основаниях.
Тем временем европейские политики начали процесс разморозки активов российских инвесторов без согласия Вашингтона.
