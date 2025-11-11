Фицо: Передача замороженных активов РФ Киеву затянет конфликт ещё на два года

Премьер-министр коснулся этой темы в интервью изданию The European Conservative. Фицо подчеркнул, что передача Украине 140 миллиардов евро будет фактически спонсировать военные расходы Киева. Политик также сказал, что Словакия «не будет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе» по изъятию российских активов и передаче их Украине.