Аш-Шараа заявил, что его связи с «Аль-Каидой» остались в прошлом

Сирийский лидер рассказал, что не обсуждал с Трампом свои прежние связи с террористической группировкой.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что его связи с группировкой «Аль-Каида»* остались в прошлом.

«Это дело прошлого», — сказал сирийский лидер, слова которого приводит телеканал Fox News.

Аш-Шараа также отметил, что на его встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом указанная тема «активно не обсуждалась».

Напомним, 8 ноября лидер Сирии прибыл в США с официальным визитом. 9 ноября американский минфин сообщил, что отметил санкции против аш-Шараа. Политик также встретится с президентом США, который объявил о достижении соглашения с ним. Трамп выразил мнение, что при нынешнем руководстве Сирия может достигнуть больших успехов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

