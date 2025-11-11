Аш-Шараа заявил, что его связи с «Аль-Каидой» остались в прошлом

Напомним, 8 ноября лидер Сирии прибыл в США с официальным визитом. 9 ноября американский минфин сообщил, что отметил санкции против аш-Шараа. Политик также встретится с президентом США, который объявил о достижении соглашения с ним. Трамп выразил мнение, что при нынешнем руководстве Сирия может достигнуть больших успехов.