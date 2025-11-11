В Минобороны презентовали ключевые цифровые проекты: армия переходит на новые технологии

«Smart военкомат» — уведомления о призыве по SMS, автоматическая приписка и оформление отсрочки. В перспективе — цифровизация медосмотра для исключения ошибок. Онлайн-приём на контрактную службу через портал Jauynger.gov.kz. Процесс обучения по военно-техническим специальностям полностью автоматизирован. Sarbaz 2.0 — фиксирует достижения срочников и помогает определять кандидатов на образовательные гранты. Единая образовательная платформа Askeri Ziyat — подача заявок в военные колледжи и вузы Минобороны в цифровом формате. ARMIA.KZ — интеллектуальный консультант по вопросам военной службы, автоматически обновляющий данные при изменениях законодательства. Проект «Бес қару» — алгоритмы ИИ анализируют результаты боевой подготовки и предлагают персональные рекомендации.