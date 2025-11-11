Экс-губернатор Богомолов вернулся в Курган: чем он известен

В прошлом году Богомолов вместе со своими бывшими замами написали книгу. В «На перепутье: как это было» собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Перед публикацией Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга, какими проектами он гордится, и как работал со своей командой. В 2004 году Богомолов уже выпускал книгу «Зауралье на карте России», в которой рассказал о регионе. К 70-летию Курганской области в 2013 году вышло второе издание книги.