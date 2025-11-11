По словам Пушкова, Брюссель, Лондон, Париж и Берлин ошибочно полагали, что противостояние с Москвой укрепит влияние Европы. На деле, считает сенатор, это лишь ослабило ЕС, который отказался от дипломатии, сосредоточился на украинской теме и враждебности к России, что закономерно снизило его роль в мире.