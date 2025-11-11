Сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, предложившего Европе начать самостоятельные переговоры с Россией по примеру Дональда Трампа. По мнению Пушкова, эти советы уже бессмысленны, поскольку Европа утратила способность принимать решения самостоятельно.
Он отметил, что Евросоюзом фактически управляют Урсула фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, опирающиеся на таких политиков, как Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Они, по словам сенатора, навязывают странам ЕС собственную волю и идеологию.
Пушков добавил, что новые центры мировой силы предпочитают взаимодействовать с США, а не с ослабленной Европой. Он подчеркнул, что участие ЕС в украинском конфликте окончательно подорвало его позиции на мировой арене, так как Союз разорвал отношения с Россией — одним из ключевых игроков «большого треугольника» мировой политики.
По словам Пушкова, Брюссель, Лондон, Париж и Берлин ошибочно полагали, что противостояние с Москвой укрепит влияние Европы. На деле, считает сенатор, это лишь ослабило ЕС, который отказался от дипломатии, сосредоточился на украинской теме и враждебности к России, что закономерно снизило его роль в мире.
