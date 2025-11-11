Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совете Федерации считают, что советы Ниинистё уже никак не помогут Европе

Сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, предложившего Европе начать самостоятельные переговоры с Россией по примеру Дональда Трампа.

Сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, предложившего Европе начать самостоятельные переговоры с Россией по примеру Дональда Трампа. По мнению Пушкова, эти советы уже бессмысленны, поскольку Европа утратила способность принимать решения самостоятельно.

Он отметил, что Евросоюзом фактически управляют Урсула фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, опирающиеся на таких политиков, как Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Они, по словам сенатора, навязывают странам ЕС собственную волю и идеологию.

Пушков добавил, что новые центры мировой силы предпочитают взаимодействовать с США, а не с ослабленной Европой. Он подчеркнул, что участие ЕС в украинском конфликте окончательно подорвало его позиции на мировой арене, так как Союз разорвал отношения с Россией — одним из ключевых игроков «большого треугольника» мировой политики.

По словам Пушкова, Брюссель, Лондон, Париж и Берлин ошибочно полагали, что противостояние с Москвой укрепит влияние Европы. На деле, считает сенатор, это лишь ослабило ЕС, который отказался от дипломатии, сосредоточился на украинской теме и враждебности к России, что закономерно снизило его роль в мире.

Читайте также: Сильвестр Сталлоне заявил, что уезжает из Нью-Йорка из-за нового мэра.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше