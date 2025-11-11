Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США в окончательном голосовании поддержал законопроект об отмене шатдауна

Сенат США на финальном голосовании поддержал законопроект о государственном бюджете, который позволит прекратить шатдаун. Как и вчера, во время процедурного голосования, 60 сенаторов поддержали документ, 40 высказались против.

Источник: Reuters

Теперь документ будет передан в Палату представителей. После этого его должен подписать президент.

Принятый документ предусматривает финансирование правительства до 30 января. Вместе с этим законопроект предусматривает восстановление на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, и выплату им компенсаций.

Приостановка работы правительства произошла из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу субсидий в рамках Obamacare и финансирования программы Medicaid. «Мы хотели бы сделать больше», — сказал сенатор Дик Дурбин, второй по значимости демократ в палате. «Шатдаун казался возможностью провести более эффективную политику. Но это не сработало», — сказал он (цитата по Reuters).

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше