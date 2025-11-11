Стало известно, когда саперы из КНДР приступят к разминированию Курской области

Северокорейские саперы начнут разминирование территории Курской области, как только будут созданы подходящие условия.
Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что речь идет о братской помощи со стороны КНДР, однако конкретные сроки пока не названы.
О решении Пхеньяна направить саперов стало известно еще в июне после визита в Северную Корею секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тогда договорились, что для разминирования Курской области КНДР отправит тысячу специалистов. Они должны пройти подготовку в российских центрах, получить современное оборудование и работать совместно с российскими подразделениями.
Кроме того, в Россию прибудет около пяти тысяч северокорейских военных строителей. Им предстоит заняться восстановлением разрушенных районов региона. Как отметил губернатор Александр Хинштейн, приступить к строительным работам можно будет только после полного разминирования территории.
