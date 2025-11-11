Стало известно, когда саперы из КНДР приступят к разминированию Курской области

О решении Пхеньяна направить саперов стало известно еще в июне после визита в Северную Корею секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тогда договорились, что для разминирования Курской области КНДР отправит тысячу специалистов. Они должны пройти подготовку в российских центрах, получить современное оборудование и работать совместно с российскими подразделениями.