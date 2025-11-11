Ричмонд
Стало известно, когда саперы из КНДР приступят к разминированию Курской области

Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что речь идет о братской помощи со стороны КНДР, однако конкретные сроки пока не названы.

О решении Пхеньяна направить саперов стало известно еще в июне после визита в Северную Корею секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тогда договорились, что для разминирования Курской области КНДР отправит тысячу специалистов. Они должны пройти подготовку в российских центрах, получить современное оборудование и работать совместно с российскими подразделениями.

Кроме того, в Россию прибудет около пяти тысяч северокорейских военных строителей. Им предстоит заняться восстановлением разрушенных районов региона. Как отметил губернатор Александр Хинштейн, приступить к строительным работам можно будет только после полного разминирования территории.

Читайте также: Лидер союзного государства рассказал о крепкой дружбе России и Северной Кореи.

