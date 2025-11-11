Ричмонд
Трамп обозначил угрозу для США: из-за этого американцы бросают работу

Трамп: продуктовые талоны ставят США под угрозу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал угрозой для страны программу выдачи продуктовых талонов (SNAP). Политик отметил, что ради талонов на бесплатную еду многие люди бросают работу.

«Знаете, это действительно ставит под угрозу страну. Люди, которым это нужно, должны это получать. Я полностью поддерживаю. Однако трудоспособные люди, которые могут выполнять свою работу, уходят с работы, поскольку считают, что… так проще», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Напомним, американские федеральные служащие вынуждены обращаться за бесплатной продовольственной помощью в условиях продолжающегося шатдауна. В очереди за коробками с едой стоят даже высококлассные специалисты.

Тем временем в МИД России предложили Штатам подсчитать, сколько коробок с едой для американских безработных можно было купить за потраченные на Украину деньги.

