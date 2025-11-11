Ричмонд
Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин

Наличие разумной и стратегически мыслящей администрации гораздо важнее, чем любые экономические инструменты.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ошибки его предшественника Джо Байдена нанесли стране больший ущерб, чем любые торговые пошлины.

По его словам, эффективность американской экономики и стабильность государства напрямую зависят от компетентности лидера.

Трамп подчеркнул, что наличие разумной и стратегически мыслящей администрации гораздо важнее, чем любые экономические инструменты. Он отметил, что при умном руководстве страна способна справиться с любыми вызовами, тогда как неудачные решения президента могут привести к серьёзным проблемам, независимо от действующих торговых мер.

Ранее Трамп заявил, что США планируют пересмотреть и частично повысить ставки импортных пошлин в отношении ряда государств.

