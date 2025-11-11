Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин

Трамп подчеркнул, что наличие разумной и стратегически мыслящей администрации гораздо важнее, чем любые экономические инструменты. Он отметил, что при умном руководстве страна способна справиться с любыми вызовами, тогда как неудачные решения президента могут привести к серьёзным проблемам, независимо от действующих торговых мер.