Советы бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё по переговорам с Россией не смогут спасти Европу, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее финский политик в интервью газете Yle порекомендовал европейским странам пойти на диалог с РФ по примеру президента США Дональда Трампа.
«Сауле Ниинистё, с которым я не раз встречался в бытность его президентом Финляндии, политик умный и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. Во-первых, Европа уже не возьмёт себя в руки — взять некому», — написал российский сенатор в в своём Telegram-канале.
Пушков обратил внимание, что чиновники ЕС опираются на таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, навязывая европейским государствам свою волю и идеологию.
Кроме того, по словам парламентария, новые центры силы стремятся взаимодействовать с США, а не с Европой, которая, как он отметил, «приходит в упадок». Глава комиссии Совфеда указал на снижение роли ЕС в мировой политике из-за участия блока в украинском конфликте и разрыве контактов с РФ.
«Вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса в мировых делах, оно его только убавило. Что, собственно, косвенно признает и Ниинистё», — добавил сенатор.
Напомним, в сентябре агентство Bloomberg написало, что Европа превратилась в неуправляемый континент из-за большого числа внутренних разногласий и проблем. В публикации подчёркивалось, что многие европейские лидеры проявляют бессилие.