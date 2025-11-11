Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: советы экс-президента Финляндии Ниинистё не спасут Европу

Пушков отметил, что роль ЕС в мировой политике снизилась из-за политики Брюсселя по Украине и РФ.

Источник: Аргументы и факты

Советы бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё по переговорам с Россией не смогут спасти Европу, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее финский политик в интервью газете Yle порекомендовал европейским странам пойти на диалог с РФ по примеру президента США Дональда Трампа.

«Сауле Ниинистё, с которым я не раз встречался в бытность его президентом Финляндии, политик умный и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. Во-первых, Европа уже не возьмёт себя в руки — взять некому», — написал российский сенатор в в своём Telegram-канале.

Пушков обратил внимание, что чиновники ЕС опираются на таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, навязывая европейским государствам свою волю и идеологию.

Кроме того, по словам парламентария, новые центры силы стремятся взаимодействовать с США, а не с Европой, которая, как он отметил, «приходит в упадок». Глава комиссии Совфеда указал на снижение роли ЕС в мировой политике из-за участия блока в украинском конфликте и разрыве контактов с РФ.

«Вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса в мировых делах, оно его только убавило. Что, собственно, косвенно признает и Ниинистё», — добавил сенатор.

Напомним, в сентябре агентство Bloomberg написало, что Европа превратилась в неуправляемый континент из-за большого числа внутренних разногласий и проблем. В публикации подчёркивалось, что многие европейские лидеры проявляют бессилие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше