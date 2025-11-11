Пушков: советы экс-президента Финляндии Ниинистё не спасут Европу

«Сауле Ниинистё, с которым я не раз встречался в бытность его президентом Финляндии, политик умный и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. Во-первых, Европа уже не возьмёт себя в руки — взять некому», — написал российский сенатор в в своём Telegram-канале.