Член болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил в интервью РИА Новости, что Болгария больше не получает реальных преимуществ от членства в Европейском союзе.
По его словам, надежды на справедливость, верховенство закона и равные условия для всех стран ЕС, которые звучали при вступлении, так и не оправдались.
Михайлов рассказал, что после прихода Болгарии в Европейский союз он верил в возможность построения честной и прозрачной системы, однако на практике столкнулся с нарушениями прав человека и произволом. По его словам, он неоднократно направлял доказательства этих нарушений в структуры ЕС и ООН, но не получил никакой реакции.
Депутат также обвинил Европейскую комиссию в поддержке коррумпированных правительств и в разрушении системы управления в странах Восточной Европы. По его мнению, интересы Еврокомиссии тесно переплетены с западным бизнесом, а сама она вместе с Европарламентом фактически действует как инструмент их влияния.
Ранее болгарский президент Румен Радев выразил опасения относительно риска возврата страны к «мрачным временам диктатуры и грабежа».