В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС

Михайлов рассказал, что после прихода Болгарии в Европейский союз он верил в возможность построения честной и прозрачной системы, однако на практике столкнулся с нарушениями прав человека и произволом. По его словам, он неоднократно направлял доказательства этих нарушений в структуры ЕС и ООН, но не получил никакой реакции.