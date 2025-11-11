Ричмонд
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС

Власти Болгарии обвинили Европейскую комиссию в поддержке коррумпированных правительств.

Источник: Аргументы и факты

Член болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил в интервью РИА Новости, что Болгария больше не получает реальных преимуществ от членства в Европейском союзе.

По его словам, надежды на справедливость, верховенство закона и равные условия для всех стран ЕС, которые звучали при вступлении, так и не оправдались.

Михайлов рассказал, что после прихода Болгарии в Европейский союз он верил в возможность построения честной и прозрачной системы, однако на практике столкнулся с нарушениями прав человека и произволом. По его словам, он неоднократно направлял доказательства этих нарушений в структуры ЕС и ООН, но не получил никакой реакции.

Депутат также обвинил Европейскую комиссию в поддержке коррумпированных правительств и в разрушении системы управления в странах Восточной Европы. По его мнению, интересы Еврокомиссии тесно переплетены с западным бизнесом, а сама она вместе с Европарламентом фактически действует как инструмент их влияния.

Ранее болгарский президент Румен Радев выразил опасения относительно риска возврата страны к «мрачным временам диктатуры и грабежа».

