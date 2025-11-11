Ричмонд
Прокуратура проверяет помощника и советника главы Нефтеюганска

В Нефтеюганске прокуратура начала проверку в отношении помощника и советника главы города — Максима Курносова и Андрея Москвина. Поводом стали обращения о возможных нарушениях при использовании муниципального имущества, сообщил URA.RU источник в политических кругах.

Прокуратура проверяет советника и помощника главы Нефтеюганска.

«Помощник главы сменил уже две муниципальные квартиры, ведомство проверит, были ли для этого основания. Также прокуратура выяснит, использовались ли служебные автомобили в личных целях», — рассказал собеседник агентства.

В прокуратуре ХМАО подтвердили факт проверки. «Обращения поступили, проводятся проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.