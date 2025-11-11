Трамп: Белый дом в нынешних условиях не готов к достойному приёму Си Цзиньпина

Ранее дом в нью-йоркском районе Квинс, где прошли первые четыре года жизни Дональда Трампа, был выставлен на продажу. В 1940 году Фред Трамп, отец будущего президента, возвёл в районе Jamaica Estates, что в 23 километрах от Манхэттена, дом в тюдоровском стиле. Вскоре после того, как Дональду исполнилось четыре года, семья перебралась в другое, расположенное неподалёку жилище. Дом, о котором идёт речь, располагает пятью спальнями и занимает площадь около 232,3 квадратных метров, к которым добавляется подвал площадью примерно 93 квадратных метра.