Ахмед аш-Шараа: Сирия стала геополитическим союзником США

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе визита в Вашингтон заявил, что его страна больше не является угрозой безопасности, а выступает в роли геополитического союзника США. В интервью телеканалу Fox News он добавил, что Сирия вступает «в новую эпоху развития», выстраивая с США стратегические отношения.

Источник: AP 2024

Аш-Шараа выразил надежду, что США могут реализовать в Сирии «крупные инвестиционные проекты», в частности, в сфере добычи углеводородного сырья. Он также назвал «обоснованным» нахождение американских войск в Сирии.

Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон 9 ноября и 10 ноября встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи политики достигли соглашения о совместных действиях против терроризма. Сирийская сторона заявила о готовности присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в РФ). Накануне визита США смягчили санкции против Сирии, разрешил, в частности, передачу сирийской стороне американских товаров и технологий гражданского назначения.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
