Обыски у совладельца «Квартала 95» неожиданно назвали ответом Зеленскому

По данным издания, Зеленский ещё в начале своего правления обещал искоренить коррупцию, но обвинения в махинациях, особенно в энергетическом секторе, продолжают звучать. Летом 2025 года, когда президент попытался ограничить полномочия антикоррупционных структур, они в тот момент уже расследовали дела, касающиеся его окружения. Вместо уступок бюро усилило давление на высших чиновников.