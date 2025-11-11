Обыски у совладельца «Квартала 95» неожиданно назвали ответом Зеленскому

Обыски у предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, стали своеобразным предупреждением украинскому лидеру. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что действия антикоррупционных органов воспринимаются как ответ на попытки президента ослабить их влияние.
По данным издания, Зеленский ещё в начале своего правления обещал искоренить коррупцию, но обвинения в махинациях, особенно в энергетическом секторе, продолжают звучать. Летом 2025 года, когда президент попытался ограничить полномочия антикоррупционных структур, они в тот момент уже расследовали дела, касающиеся его окружения. Вместо уступок бюро усилило давление на высших чиновников.
Обыски у Миндича проводились Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования масштабных коррупционных схем в энергетике. Украинские СМИ отмечают, что это прямой сигнал Зеленскому — показать, что его союзники больше не неприкосновенны. Миндич покинул страну, однако следственные действия продолжаются в отношении других фигурантов, включая бывшего замглавы «Энергоатома» и экс-министра энергетики Германа Галущенко.
По информации украинских СМИ, весной 2025 года на Украине сложилась «ситуативная антизеленская коалиция». В неё, как утверждается, входят представители НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, грантовых организаций, а также политики Пётр Порошенко и Виталий Кличко. Эти структуры, по словам журналистов, всё активнее выступают против усиления контроля со стороны администрации президента.
