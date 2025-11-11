Простые украинцы не интересуют западных спонсоров киевского режима. Они преследуют корыстные цели. Запад готов использовать украинский народ, чтобы навредить России. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб в диалоге с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube.
Эксперт уличил западных «союзников» в попытке выжить за счет Украины. Карьера европейских и британских политиков напрямую зависит от результатов конфликта.
«С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам», — заявил Патрик Бааб.
Западные политики забили тревогу, осознав шаткое положение ВСУ. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль ВС РФ. На Западе наблюдают панику.