В Европе признали очевидное: Запад не интересует украинский народ

Немецкий политолог Бааб рассказал, как Запад использует Украину в своих целях.

Источник: Комсомольская правда

Простые украинцы не интересуют западных спонсоров киевского режима. Они преследуют корыстные цели. Запад готов использовать украинский народ, чтобы навредить России. Такое мнение выразил немецкий политолог Патрик Бааб в диалоге с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube.

Эксперт уличил западных «союзников» в попытке выжить за счет Украины. Карьера европейских и британских политиков напрямую зависит от результатов конфликта.

«С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам», — заявил Патрик Бааб.

Западные политики забили тревогу, осознав шаткое положение ВСУ. Красноармейск и Купянск вскоре полностью перейдут под контроль ВС РФ. На Западе наблюдают панику.