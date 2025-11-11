Ричмонд
Трамп заявил, что не хочет войн, но пообещал действовать жестко

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается втягивать США в новые войны, но если это всё же случится, страна ответит быстро и без жалости.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается втягивать США в новые войны, но если это всё же случится, страна ответит быстро и без жалости.

В интервью Fox News он отметил, что предпочитает избегать конфликтов, однако готов действовать решительно при необходимости.

По его словам, его команда смогла завершить восемь военных столкновений за девять месяцев, но примеры он приводить не стал.

Ранее Трамп утверждал, что благодаря его политике ситуация на Украине перестала быть угрозой для начала мировой войны. Он также отметил, что США прекратили передавать оружие Киеву бесплатно.

