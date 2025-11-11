Ранее российский штурмовик с позывным Капонир показал трофеи натовского производства, захваченные при освобождении населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области. Среди вооружения оказался неиспользованный одноразовый гранатомёт, который, по словам бойца, будет применён против украинских формирований. Он также отметил, что погодные условия, такие как дождь и туман, помогают российским бойцам выполнять боевые задачи, создавая естественное укрытие от противника.