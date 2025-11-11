Командир ВСУ рассказал о реальных потерях и ненадёжности оборудования НАТО

«Я уже семь месяцев командир. За это время через моё подразделение прошло около 2000 человек. Трёх четвертей из них здесь уже нет», — заявил украинский военный.
Он также выразил недовольство оборудованием, полученным в рамках военной помощи от НАТО. По его словам, системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов, демонстрируют недостаточную эффективность против оптоволоконных беспилотников и не обеспечивают надёжной защиты.
Ранее стало известно, что в период с января по октябрь 2025 года в Вооружённых силах Украины было зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Большинство случаев — 155 286 — квалифицированы как самовольное оставление части, что является более мягким нарушением и иногда позволяет избежать уголовного наказания. Ещё 21 035 случаев пришлось на дезертирство. При этом лишь около 34 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в часть.
