Командир ВСУ рассказал о реальных потерях и ненадёжности оборудования НАТО

Ранее стало известно, что в период с января по октябрь 2025 года в Вооружённых силах Украины было зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Большинство случаев — 155 286 — квалифицированы как самовольное оставление части, что является более мягким нарушением и иногда позволяет избежать уголовного наказания. Ещё 21 035 случаев пришлось на дезертирство. При этом лишь около 34 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в часть.