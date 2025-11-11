Трамп пообещал быструю и жестокую победу в случае вступления США в конфликт

«Я не хочу участвовать в войнах. Если я участвую в войне, мы выиграем её быстро, и это будет жестоко», — заявил республиканец.
Ранее Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта. Республиканец заявил, что Соединённые Штаты понесли «ущерб как страна» из-за событий вокруг Украины. По его словам, Вашингтон потратил 350 миллиардов долларов. Именно в такую сумму хозяин Белого дома ранее оценивал объём вооружений, которые США передали Киеву при предыдущей администрации.
