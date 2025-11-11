Европу не спасут советы экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, который рекомендовал ЕС «взять себя в руки» и вести переговоры напрямую с Москвой. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
«Новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой», — написал Пушков в Telegram-канале, подчеркнув, что попытки стран ЕС усилить авторитет путём жёсткого противостояния с Россией парадоксальным образом снизили роль европейского объединения в мировой политике.
«ЕС отказался от дипломатии в пользу войны, замкнулся на Украине и враждебности к России и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль», — резюмировал российский сенатор.
Накануне экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Россия, США и Китай перестали учитывать мнение потерявшей авторитет Европы при решении глобальных вопросов.
Ранее доктор политических наук Коктыш объяснил желание Европы воевать с Россией попыткой спасти умирающую экономику стран ЕС.
Тем временем на Западе считают, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США.