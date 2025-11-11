Ричмонд
Европу это не спасёт: Пушков прокомментировал советы Ниинистё о переговорах с Россией

Пушков заявил, что советы экс-президента Финляндии не спасут Европу.

Источник: Комсомольская правда

Европу не спасут советы экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, который рекомендовал ЕС «взять себя в руки» и вести переговоры напрямую с Москвой. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой», — написал Пушков в Telegram-канале, подчеркнув, что попытки стран ЕС усилить авторитет путём жёсткого противостояния с Россией парадоксальным образом снизили роль европейского объединения в мировой политике.

«ЕС отказался от дипломатии в пользу войны, замкнулся на Украине и враждебности к России и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль», — резюмировал российский сенатор.

Накануне экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Россия, США и Китай перестали учитывать мнение потерявшей авторитет Европы при решении глобальных вопросов.

Ранее доктор политических наук Коктыш объяснил желание Европы воевать с Россией попыткой спасти умирающую экономику стран ЕС.

Тем временем на Западе считают, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США.