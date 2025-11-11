Ричмонд
Пушков: Советы экс-президента Финляндии являются бесполезными

Советы Европе от экс-лидера Финляндии Саули Ниинисте о важности переговоров с Россией уже не помогут изменить ситуацию. Такое мнение во вторник, 11 ноября, выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Ниинисте — действительно «умный и опытный политик». Несмотря на это, со своими рекомендациями он опоздал.

— Европа уже не возьмет себя в руки — взять некому, — добавил Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на данный момент во главе Европейского союза (ЕС) стоят «брюссельская бюрократия» и лидеры вроде Урсулы фон дер Ляйен. Именно из-за таких людей роль европейских государств в мировой политике продолжает снижаться.

Кроме того, европейские элиты просчитались, когда попытались усилить влияние за счет конфронтации с Россией. В таком случае отказ от дипломатии в пользу «политики давления» только уменьшил значение альянса.

По данным агентства Bloomberg, поддержка Украины среди жителей Польши заметно снижается, а количество преступлений на почве ненависти растет. Солидарность в вопросе помощи Киеву «дает трещину», а мнение противников поддержки Украины все активнее звучит в политических дискуссиях.

