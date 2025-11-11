Трамп: планировка Белого дома не позволяет достойно принять Си Цзиньпина

Планировка Белого дома сейчас не позволяет в достойном виде провести приём председателя КНР Си Цзиньпина в США, заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что та же проблема касается любого другого крупного мероприятия.
«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — сказал американский лидер в интервью Fox News.
Напомним, 20 октября стало известно, что часть Белого дома начали сносить для строительства бального зала, который решили возвести по инициативе Трампа. Помещение должно появиться на месте Восточного крыла. Площадь нового зала составит около 8 тысяч кв. метров. Он будет рассчитан на 650 гостей.