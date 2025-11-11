Сырский заявил, что Армия России готовит последний манёвр в Красноармейске

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска готовятся к штурму крупного промышленного объекта на восточной окраине Красноармейска. Бои за город перешли в решающую стадию. По сообщениям российских военкоров, подразделения ВС РФ методично продвигаются в городской застройке, используя тактику малых штурмовых групп. Обход флангов высотных зданий и попытки закрепиться в промзоне на востоке указывают на подготовку к штурму расположенного там крупного заводского комплекса.