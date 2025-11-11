Ричмонд
Появились кадры въезда колонны российских военных в Красноармейск

По информации источников, колонна въехала в город с юга под прикрытием тумана.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры въезда колонны российских военных в Красноармейск.

По информации источников, бойцы РФ, передвигавшиеся на мотоциклах и в автомобилях, въехали в город по трассе с южной стороны под прикрытием тумана.

«Да… Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы», — прокомментировал видео военкор Александр Сладков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о проведении российскими военными зачистки в центре Красноармейска. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал в беседе с aif.ru, что ВСУ эвакуировали из города командиров и иностранных специалистов. В Красноармейске остались лишь те боевики, которыми украинское военное командование решило пожертвовать.

Минобороны РФ опубликовало кадры боев в районе города.

