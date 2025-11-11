Появились кадры въезда колонны российских военных в Красноармейск

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о проведении российскими военными зачистки в центре Красноармейска. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал в беседе с aif.ru, что ВСУ эвакуировали из города командиров и иностранных специалистов. В Красноармейске остались лишь те боевики, которыми украинское военное командование решило пожертвовать.