В Сети появились кадры въезда колонны российских военных в Красноармейск.
По информации источников, бойцы РФ, передвигавшиеся на мотоциклах и в автомобилях, въехали в город по трассе с южной стороны под прикрытием тумана.
«Да… Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы», — прокомментировал видео военкор Александр Сладков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о проведении российскими военными зачистки в центре Красноармейска. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал в беседе с aif.ru, что ВСУ эвакуировали из города командиров и иностранных специалистов. В Красноармейске остались лишь те боевики, которыми украинское военное командование решило пожертвовать.
Минобороны РФ опубликовало кадры боев в районе города.