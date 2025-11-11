Неожиданно раскрыты секретные данные о новой ядерной ракете США

AGM-181A стала заменой старых AGM-86B, стоящих на вооружении США с 1980-х. Новая ракета имеет дальность до 2400 километров и несёт термоядерный заряд W80−4. Главное отличие — малозаметность и возможность применения не только с B-52H, но и с новейшими B-21 Raider. Неядерной версии не предусмотрено — это оружие для ядерной войны.