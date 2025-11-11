Центральная районная боль. Губернатор ужаснулся ситуации в ЦРБ Балахны

Его поразило, что в обновлённой за миллионы рублей поликлинике просто некому работать — на всех пациентов один врач-терапевт. Стационар требует срочного ремонта — туда модернизация пока не дошла, и условия для пациентов там невыносимые.
У жителей глубинки, и не только Балахны, возникает естественный вопрос: чего стоят бравые отчёты о ремонте и привлечении кадров, когда такая обстановка сложилась в 41 километре от Нижнего Новгорода? А дальше — ещё суровее? Разбирался nn.aif.ru.
Нужен десант терапевтов.
«Ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне», — написал в своём официальном Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, побывав в городе и поговорив с пациентами ЦРБ.
Местные жители рассказали главе региона, что приёма врача-терапевта здесь можно ждать неделями! Оказалось, такой специалист один на всю поликлинику при Балахнинской ЦРБ. Что говорить про узких специалистов?
Между тем, по данным на 2022 год, ЦРБ обслуживала более 75 тыс. человек, проживающих в Балахнинском муниципальном округе.
Сказать, что её обходят вниманием, нельзя: в ремонт и переоснащение ЦРБ по программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет вложили около 200 млн руб. В том числе на 112 млн руб. отремонтировали детскую и взрослые поликлиники, ещё 55 млн руб. выделили на закупку оборудования и новых автомобилей для нужд врачей и пациентов.
Получается, что в новой поликлинике просто некому работать.
Глеб Никитин поручил главе министерства здравоохранения Нижегородской области Галине Михайловой продумать антикризисные меры, способные изменить критическую ситуацию в Балахнинской ЦРБ. А пока в качестве срочной поддержки в Балахну направят в командировку пятерых участковых врачей-терапевтов из Нижнего Новгорода.
Где, добавим от себя, их тоже далеко не везде достаточно.
Ранее сообщалось, что в Балахнинскую ЦРБ, в поликлинику в Правдинске, вышел на работу эндокринолог из Йемена Ахмед Аднан Абдурахман. ЦРБ оказывает специалисту помощь с арендой жилья.
Где же на карте мира теперь взять для Балахны терапевтов?
Стационар местной ЦРБ тоже опечалил главу региона. Как раз здесь давно не было ремонта. Глеб Никитин пообещал обновить больничные палаты и рабочие места врачей за счёт нацпроекта. «Будем заниматься здравоохранением Балахны в особом порядке. Качественная медицинская помощь должна быть доступной для жителей всех муниципалитетов!» — резюмировал губернатор.
Нижегородцы в социальных сетях поддержали Глеба Никитина. Многие обращают внимания, что почти во всех ЦРБ области не хватает врачей, медсестёр и санитарок. «Мне кажется, что не в одной Балахне проблема с медиками стоит остро — во всех районах практически и даже в нижегородских больницах», — пишет пользователь под ником Катюша С.
«Оптимизация в медицине вот к такому результату привела», — добавляет пользователь под ником Алина М.
«Прежде чем ремонтировать стационар Балахнинской ЦРБ, узнайте, есть ли кому там работать», — советует пользователь Игорь С.
Хаб в Выксе будет позже.
Ясно, что Балахна — всё же не досадное исключение. Очень много и очень долго вообще надо вкладывать в материальные и человеческие ресурсы в медицину глубинки после десятилетий работы по остаточному принципу.
Поэтому новость о том, что в Выксе появится современный медицинский кластер, сначала очень обрадовала людей. Проект подразумевал создание клинико-диагностического центра с поликлиникой, способной принимать до 100 человек в день, а также стационара на 300 коек и родильного дома на 30 коек. Это плюсом к имеющейся в городе Выксунской ЦРБ.
Договор концессии на возведение кластера был заключён между правительством области и частной компанией в 2023 году. Общая сумма инвестиций тогда оценивалась в 3,5 млрд руб.
Но недавно стало известно: реализацию проекта передвинули пока на 2026−2027 годы. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений регионального бюджета на 2025−2027 годы.
В 2025 году власти снимают с этой статьи расходов в областном бюджете 754,6 млн руб. На 2026 год предусмотрели её финансирование в объёме 799,3 млн руб., на 2027-й — 8,84 млн руб.
Сейчас пациентами местной ЦРБ числятся более 91 тыс. жителей Выксы и округа.
А 23 млн руб. снял федеральный центр с проектов по развитию первичного звена здравоохранения региона — по этой статье проходит модернизация поликлиник.
Грядёт время затягивать пояса — бюджет переходит на режим жёсткой экономии. Медицина в провинции это непременно ощутит, хотим мы того или нет.
Кстати.
«Необоснованную оптимизацию» и сокращение структурных подразделений опровергает Борская ЦРБ в ответ на жалобы жителей округа, обратившихся в соцсетях к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить больницу.
Ответ больницы опубликовал Telegram-канал «Бокал прессека». В ЦРБ сообщают, что в амбулаториях посёлков Памяти Парижской Коммуны и Октябрьский, а также Неклюдовской амбулатории структурных изменений не проводили. В Неклюдове пациентов принимают четыре врача-терапевта и четыре участковых педиатра (в сравнении с Балахной — просто замечательно. — Ред.).
Кроме того, по данным лечебного учреждения, за четыре месяца на работу в ЦРБ приняты 19 новых врачей. Поиск кадров продолжают — дефицит сохраняется.