Лукашенко обратился к народу Польши, сказав, что поляки видят и хорошо понимают

Лукашенко сказал, чем полякам не стоит рисковать ни при каких обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября обратился к народу Польши, сообщила пресс-служба президента.

В этот день белорусский лидер от себя и от имени всех белорусов направил гражданам соседней Польши поздравление с Национальным праздником независимости.

Глава Беларуси подчеркнул, что в сегодняшнее непросто время такие ценности, как суверенность государства и свобода народа воспринимаются особенно ощутимо. Также он сказал о свободах народа, создающего свое будущее на основе национального самосознания, исторической мудрости и поддержки взаимоуважительных отношений.

Лукашенко выразил свою убежденность в том, что поляки видят и хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Беларусью. А также осознают ценность дружелюбия и доверия, сохранения общего христианского и культурного наследия. При этом белорусский лидер сказал полякам, чем не стоит рисковать ни при каких обстоятельствах.

— Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность, — подчеркнул он.

И добавил, что именно поэтому Минском был введен безвизовый порядок въезда для жителей ряда европейских стран. Тем самым белорусская сторона продемонстрировала приверженность принципам мирного сосуществования. Здесь же Лукашенко заметил, что безвизом в Беларусь воспользовались уже более 120 тысяч польских граждан.

