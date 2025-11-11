Лукашенко обратился к народу Польши, сказав, что поляки видят и хорошо понимают

Лукашенко выразил свою убежденность в том, что поляки видят и хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Беларусью. А также осознают ценность дружелюбия и доверия, сохранения общего христианского и культурного наследия. При этом белорусский лидер сказал полякам, чем не стоит рисковать ни при каких обстоятельствах.