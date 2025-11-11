Ричмонд
Котенок: бойцы РФ зашли в днепропетровское село Орестополь с юга и запада

По данным военкора, российским военным удалось закрепиться на территории села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские бойцы зашли в село Орестополь с юга и запада, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Из района Волчьего и по высотам с юга наши подразделения зашли в южную и западную части Орестополя, где смогли закрепиться», — написал он.

Военкор отметил, что в случае перехода Орестороля под контроль российских войск окажутся под угрозой окружения украинские боевики в районе соседнего села Сосновка.

Котенок сообщил также об атаках подразделений РФ на позиции ВСУ в районе села Коломийцы.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Волчье, расположенного в пяти километрах от Орестополя.