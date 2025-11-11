Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сорвала угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбами Украины и Британии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом», который планировалось угнать, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

Источник: © РИА Новости

ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с «Кинжалом». По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — подчеркивает ФСБ.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше