ФСБ сорвала угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбами Украины и Британии

ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с «Кинжалом». По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.