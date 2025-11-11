ФСБ России сорвала план украинского ГУР угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

План разрабатывали как минимум год. Замысел заключался в том, чтобы направить самолёт в сторону Румынии и создать видимость его поражения средствами ПВО НАТО, после чего событие выдали бы за провокацию против России.
Украинские разведчики действовали под видом журналистов из Bellingcat* (признана организацией-иноагентом в РФ, деятельность организации признана нежелательной в России) и предлагали российским лётчикам по три миллиона долларов и европейские паспорта, присылая фото и видео денег. Командир отказался.
Затем штурману предложили устранить напарника прямо в полёте. Тот сделал вид, что согласен, после чего к переписке подключили проверяющего пилота ВСУ для оценки лётной подготовки. Наш лётчик вел диалог более года и одновременно собирал данные о планах противника.
По данным ФСБ, на протяжении общения российские пилоты продолжали выполнять боевые задачи на СВО.
*Признана организацией-иноагентом в РФ.