Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ России сорвала план украинского ГУР угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

ФСБ заявила о предотвращении попытки угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

ФСБ заявила о предотвращении попытки угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По версии следствия, операцию готовили ГУР Украины при участии британских кураторов.

План разрабатывали как минимум год. Замысел заключался в том, чтобы направить самолёт в сторону Румынии и создать видимость его поражения средствами ПВО НАТО, после чего событие выдали бы за провокацию против России.

Украинские разведчики действовали под видом журналистов из Bellingcat* (признана организацией-иноагентом в РФ, деятельность организации признана нежелательной в России) и предлагали российским лётчикам по три миллиона долларов и европейские паспорта, присылая фото и видео денег. Командир отказался.

Затем штурману предложили устранить напарника прямо в полёте. Тот сделал вид, что согласен, после чего к переписке подключили проверяющего пилота ВСУ для оценки лётной подготовки. Наш лётчик вел диалог более года и одновременно собирал данные о планах противника.

По данным ФСБ, на протяжении общения российские пилоты продолжали выполнять боевые задачи на СВО.

Читайте также: Стало известно, что полностью российский МС-21 совершил первый полет.

*Признана организацией-иноагентом в РФ.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше