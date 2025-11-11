Токаев анонсировал подписание декларации о стратегическом партнерстве с Россией

Касым-Жомарт Токаев приедет в Москву 11—12 ноября . Во время своего визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить российско-казахстанское сотрудничество в торгово-экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах. Также главы двух стран затронут темы региональной и международной повестки.