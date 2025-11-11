Токаев анонсировал подписание декларации о стратегическом партнерстве с Россией

«Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», — написал господин Токаев в статье для «Российской газеты».
Президент Казахстана отметил, что отношения Москвы и Астаны влияют на геополитические процессы на всем евразийском пространстве. Две страны, по словам господина Токаева, связывают «по-настоящему образцовые межгосударственные отношения» даже в условиях «санкционной вакханалии».
Касым-Жомарт Токаев приедет в Москву