Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии бойцами РФ Новоуспеновского под Гуляйполем

По информации источников, российские военные также продвинулись к селу Яблоково.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Новоуспеновского, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, бойцы РФ продвинулись также к селу Яблоково, расположенному в нескольких километрах от Новоуспеновского, и западнее ранее освобожденной Успенковки.

Сообщается о переходе под контроль российских войск территории площадью около 17 квадратных километров.

Официального подтверждения информации о переходе Новоуспеновского под контроль войск РФ нет.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными запорожских сел Новое и Сладкое.