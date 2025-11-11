Появились сообщения о занятии бойцами РФ Новоуспеновского под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Новоуспеновского, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, бойцы РФ продвинулись также к селу Яблоково, расположенному в нескольких километрах от Новоуспеновского, и западнее ранее освобожденной Успенковки.
Сообщается о переходе под контроль российских войск территории площадью около 17 квадратных километров.
Официального подтверждения информации о переходе Новоуспеновского под контроль войск РФ нет.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными запорожских сел Новое и Сладкое.